iPhone 12 | perché a Francia ha sospeso la vendita

... nella disponibilità di ognuno di loro, di 3 telefoni marca Apple modello14 Pro Max in ... anche in quell'occasione veniva fermatostava tentando di vendere un telefono contraffatto.Apple non ha fatto annunci espliciti a riguardo, quindi non è chiaroabbia compiuto questa scelta. Vero che glidi nuova generazione ora supportano lo standard Qi2 , che è più nuovo (...Sospese le vendite dell'12 in Francia. Le autorità d'Oltralpe hanno infatti ordinato ad Apple di stoppare le vendite dei dispositiviemettono troppe radiazioni. La notizia è arrivata ieri, lo stesso giorno in ...Forse questo ha spinto Apple a offrire un'opzione per consentire agli utenti di gestire meglio la batteria del loro. Poichè l'15 non è ancora disponibile nei negozi, non possiamo ...

Apple, addio al cavo lightning: perché con i nuovi iPhone 15 si ... Open