«Io | italiano | medico in Arabia La paga è super ma non è tutto un paradiso»

(Di mercoledì 13 settembre 2023) «Ho fatto ilinSaudita, hanno un'organizzazione eccezionale che riprende il modello americano ma non tutti vengono curati allo stesso modo». Inizia così il racconto di Carlono,endocrinologo che ha esercitato per un anno la sua professione inSaudita, oggi divenuta metà ambita per i professionisti della salute che fuggono dall'Italia in cerca di condizioni lavorative migliori. Un contesto culturalmente molto diverso da quello europeo per via delle leggi islamiche ma che non sembrerebbe spaventare medici ed infermieri passati all'assalto di un Paese in grado di triplicare i loro stipendi Italiani. Secondo l’Associazione medici stranieri in Italia (Amsi), difatti ci sarebbero 550 professionisti sanitari europei che hanno deciso di trasferirsi nella patria del principe ...

A Derna si cammina con le mascherine per il fetore causato dai cadaveri in putrefazione. Sono oltre 60mila gli sfollati ...Le somministrazioni si faranno soprattutto in farmacia e negli studi dei medici di famiglia: per il vaccino (gratuito) è prevista una sola dose per una protezione di 12 mesi.Il molo Favaloro stamani è sempre più affollato dopo i circa 30 sbarchi nelle ultime 10 ore. Ieri più di 5.000 le persone arrivate. Croce ...