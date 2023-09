Io capitano | aumentano gli schermi per il film di Matteo Garrone premiato a Venezia 2023

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Dopo il successo della prima settimana di programmazione e i premi per la Miglior Regia e per l'Attore Emergente alla Mostra di, le sale di Ioa 256. Dopo i riconoscimenti ottenuti alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di(il Leone d'argento per la migliore regia e il Premio Marcello Mastroianni per l'attore emergente) e il calore con cui è stato accolto durante la sua prima settimana di programmazione, 01 Distribution è felice di annunciare che Iosi prepara ad aggiungere da domani, giovedì 14 settembre, 56 nuove sale, per un totale di 256. Un risultato che conferma l'attenzione con cui il pubblico ha subitoildi...