(Di mercoledì 13 settembre 2023) Il 17 settembre alle 21 il gruppo cileno sarà al Teatro Serassi di Villa d’Almè, ospite dell’edizione 2023 di «Molte Fedi sotto lo stesso cielo». Un concerto storico per non dimenticare il golpe di Pinochet di 50 anni fa

E poi una tavola rotonda sul Cile cinquant'anni dopo il golpe, a cui parteciperanno l'ambasciatore del Cile in Italia Ennio Vivaldi, Jorge Coulón (), il sociologo Luigi Manconi, il ...Faccio un nome su tutti: gli". Come mai l'Italia, più di altri "L'Italia ha una cultura sensibile ai diritti umani. La Democrazia Cristiana era collegata alla Dc cilena, entrata in ...La seconda serata terminerà con il concerto degliHistorico dal titolo Imaginaciòn, memoria y futuro, a partire dalle ore 21. Un momento dedicato ai cinquant'anni dal colpo di stato ...La seconda serata terminerà con il concerto degliHistorico dal titolo Imaginaciòn, memoria y futuro, a partire dalle ore 21. Un momento dedicato ai cinquant'anni dal colpo di stato ...

Inti-Illimani, quando la memoria è un atto doveroso L'Eco di Bergamo

Inti-Illimani Histórico in concerto a Monte Sole BolognaToday

A mbasciatori del patrimonio musicale latinoamericano e della world music, la musica degli Inti-Illimani è da sempre simbolo di lotta contro le dittature, di impegno civile, decolonizzazione e spirito ...L’altra sera a Troina, tra baci, abbracci, ed inevitabii amarcord ci siamo rivisti nostalgici, rincoglioniti (o quasi), ultrasessantenni di Troina, Nicosia, R ...CASTIGLIONE DEL LAGO - Cinquant'anni fa, il 12 settembre del 1973, erano in Italia e non erano ancora diventati ...