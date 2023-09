Intervista a Cate Blanchett | oggi il suo Sì più convinto è al silenzio

Leggi su amica

(Di mercoledì 13 settembre 2023) ANCHE DAVANTI ALL’INQUADRATURA della Zoom call,è una presenza vibrante. Seduta alla scrivania con una camicia sobria dal taglio impeccabile e orchidee bianche intorno, ha una luce ipnotica, madreperlata e insieme dark, come un’eclissi lunare. “Ricorda il mercurio che rotola su un tavolo, totalmente inafferrabile. Cambia aspetto di continuo però è lì, nel suo incredibile magnetismo”, ha scritto di lei il New York Times . Attrice, attivista e produttrice cinematografica considerata fra i talenti contemporanei più rilevanti, tanto da esser stata definita “il Bach della recitazione”, quando parla a volte muove le braccia come una direttrice d’orchestra e mi fa venire in mente Lydia, la leader dei Berliner Philharmoniker interpretata in Tár, il film di Todd Field per cui ha ricevuto la Coppa Volpi, il Golden Globe e l’ottava candidatura ...