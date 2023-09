Interstellar | la trama del film di Christopher Nolan

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Ladisci-fi del 2014 di, ci parla di un futuro prossimo. Nel 2067 la terra è afflitta da una carestia globale dovuta alla diffusione della peronospora. Tutti gli sforzi della società umana, ormai portata allo stremo, sono rivolti a cercar di risolvere questo problema. In questo contesto Joseph Cooper (Matthew McConaughey), ex pilota della NASA ora agricoltore, viene scelto per un programma segreto che lo porterà a compiere un viaggioe alla ricerca di nuovi pianeti abitabili. Per farlo sarà costretto ad abbandonare i propri figli sulla terra, con la promessa di tornare. Ladettagliata diparte quindi da una premessa ben specifica: siamo nel 2067 e le risorse ormai scarseggiano. ...

Se la trama di Interstellar è comprensibile e lineare, il finale e tutta la sua struttura narrativa possono apparire complicati, in quanto si basano su teorie fisiche che non tutti conoscono o ...Vi sveliamo le principali curiosità su Interstellar, film di fantascienza del 2014 diretto da Christopher Nolan e interpretato da un cast... stellare!