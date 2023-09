Interstellar | la trama del film di Christopher Nolan

Leggi su screenworld

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Ladi(2014) ci trasporta in un disastroso futuro in cui la Terra è sull’orlo del collasso a causa di una carestia globale. Un gruppo di scienziati è intenzionato a trovare un nuovo pianeta per permettere agli essere umani di sopravvivere. Fra questi, l’ingegnere ed ex pilota della NASA Joseph Cooper e la biologa Amelia Brand. Per farlo, Cooper dovrà lasciare la figlia e imbarcarsi in una missione estrema, addentrandosi in un buco nero. Del cast fanno parte gli attori da Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain e Michael Caine. Ladiè ambientata in un futuro afflitto da tempeste di sabbia e fenomeni climatici catastrofici. L’ingegnere Joseph Cooper (Matthew McConaughey) vive in una fattoria con la figlia Murphy, insieme alla quale scopre delle strane strisce di sabbia ...