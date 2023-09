Interstellar | la frase sull’amore | testo e significato

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Nel filmè contenuta unache avviene in un dialogo fra i due protagonisti Cooper e Amelia. Di seguito vi riportiamo ildel dialogo: Amelia Brand: “L’amore non è una cosa che abbiamo inventato noi. È misurabile, è potente. Deve voler dire qualcosa.” Cooper: “L’amore ha un, sì. Utilità sociale, solidarietà, allevare bambini…” Amelia Brand: “Amiamo persone che sono morte. Qui non c’è un’utilità sociale.” Cooper: “Non c’è. Amelia Brand: “Forse vuol dire qualcosa di più, qualcosa che non possiamo ancora afferrare. Magari è una testimonianza, un… un artefatto di un’altra dimensione che non possiamo percepire consciamente. Io sono dall’altra parte dell’universo attratta da qualcuno che non vedo da un decennio, una persona che forse è morta. L’amore è l’unica ...

