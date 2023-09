Interstellar | come finisce il film

(Di mercoledì 13 settembre 2023)con l’ex ingegnere della NASA Joseph Cooper (Matthew McConaughey) che, dopo quasi 90 anni di assenza dalla Terra, si sveglia in una stazione spaziale che orbita attorno a Saturno dove può riunirsi con la figlia Murphy, ormai quasi centenaria. La donna, diventata una celebre scienziata che è riuscita a salvare la razza umana dall’estinzione, spinge il padre, che al contrario non ha subito alcun invecchiamento, a non assisterla durante i suoi ultimi giorni di vita ma a partire per un nuovo viaggio spaziale: raggiungere la biologa Amelia Brand sul pianeta Edmunds, quello che potrebbe essere la nuova casa degli esseri umani. L’ultima scena testimonia che la speranza di trovare un nuovo pianeta dove vivere è diventata realtà: Amelia si toglie il casco protettivo e respira, a indicare che il pianeta è adatto a ospitare la colonia ...

Se la trama di Interstellar è comprensibile e lineare, il finale e tutta la sua struttura narrativa possono apparire complicati, in quanto si basano su teorie fisiche che non tutti conoscono o ...Vi sveliamo le principali curiosità su Interstellar, film di fantascienza del 2014 diretto da Christopher Nolan e interpretato da un cast... stellare!