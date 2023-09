Inter-Milan | tentazione Pavard? Con Darmian precedenti chiari

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Sabato si gioca(ore 18), primo derby della stagione 2023/24. Esi disputano una maglia in difesa, per partire dal primo minuto sul centro-destra. Ma igiocano (ovviamente) a favore del numero 36. BALLOTTAGGIO APERTO – La difesa è stata la grande protagonista delle ultime settimane di mercato dell’. Con l’acquisto di Benjaminche arriva a soddisfare le esigenze di Simone Inzaghi, orfano di un profilo di tale caratura dopo la perdita a zero diSkriniar. Il difensore francese arriva per prendersi il posto da titolare sul centro-destra della linea a tre, finora magistralmente coperto da Matteo. Tuttavia il momento del passaggio di consegne potrebbe non avvenire subito ...

L'si gode un Lautaro Martinez scatenato e mai così decisivo, i top club non smettono di pensare all'argentino: occhio al super scambioMeno tre giorni al derby di Milano tra, che vedrà molteplici protagonisti attesissimi darsi battaglia, per la conquista della vetta della classifica. Tra i nerazzurri, l'uomo del momento è sicuramente Lautaro Martinez, ...La classifica vede in testa, appaiate a punteggio pieno,. Distaccata di due punti la coppia inedita e insolita formata dalla Juventus e dal sospredente Lecce. come giocare al ...Captain America tornerà in gruppo solo giovedì, se darà le giuste garanzie sarà lui a partire titolare contro l', altrimenti spazio a Chuku, che di certo nelle prossime settimane giocherà di più.Queste le sue parole sulla Roma di Mourinho : Chi vince lo scudetto " Ilsi è mosso molto bene in estate e lo metto in prima fila. Anche l'ha fatto un mercato importante. Occhio poi alla ...

Manca pochissimo al ritorno della Serie A e al derby tra Inter e Milan che si sfidano per il primo posto in classifica. Entrambe le squadre hanno vinto le prime tre partite e ora vogliono confermarsi.Un giocatore che avrà tantissimo da dimostrare sabato è il figlio d'arte che pochi mesi fa è stato conteso proprio dalle due milanesi. Marcus Thuram sarebbe potuto tranquillamente essere un giocatore ...