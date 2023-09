Inter-Milan | probabile formazione | Inzaghi prepara le mosse vincenti ? CdS

(Di mercoledì 13 settembre 2023)sarà il primo vero importante appuntamento per i nerazzurri in questa stagione:pensa perciò alla? L’, ospitando ilper il primo Derby dio della stagione, affronterà anche il primo appuntamento importante della stagione. Simoneancora attende di riavere alla Pinetina tutti i suoi giocatori, con gli ultimi che saranno i sudamericani Lautaro Martinez, Alexis Sanchez e Juan Cuadrado. Ma inizia comunque a pensare allada schierare titolare. Salvo sorprese dell’ultimo minuti gli 11 che partiranno dall’inizio, secondo il Corriere dello Sport, saranno gli stessi delle prime tre giornate....

Fulvio Collovati, storico doppio ex di, ha parlato a Tuttosport proprio in vista del derby di sabato Fulvio Collovati, storico doppio ex di, ha parlato a Tuttosport proprio in vista del derby di sabato in Serie ...In totale sono quattro le squadre italiane che parteciperanno, ovvero, Napoli, Lazio e; due giocheranno il 19 settembre (e Lazio), e due il 20 (Napoli e). Dopodiché, due il 3 ...Sempre continuando sul discorso terzo posto poi, l'allenatore ha parlato delle avversarie: "Il terzo posto fa piacere, però ci sono squadreche possono contare sulla continuità. Anche ...Sabato si giocano subito due big match: Juve - Lazio alle ore 15 e il derbyalle 18. Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, mercoledì 13 settembre 2023. vai alla ...

Bergomi: “Inter-Milan post Nazionali Tutta energia positiva. Vediamo Lautaro” fcinter1908

Inter-Milan, il derby in quattro mosse La Gazzetta dello Sport

Il Milan è atteso da un fine settimana di grande importanza dato che è in programma il derby contro l'Inter in una ...Verso Inter-Milan, guai per Stefano Pioli che ha perso una pedina importante che non giocherà il derby. La sosta per le nazionali è stata molto turbolenta ...Milan, nella serata di ieri sono rientrati in Italia Maignan, Thiaw e Theo Hernandez. Parte il conto alla rovescia verso sabato pomeriggio ...