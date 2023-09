Inter-Milan | chi vincerà il derby | le quote dei bookmakers

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Unche vale la vetta, quello in programma sabato 16 settembre alle 18 a San Siro. Sì, perché, dopo tre giornate di campionato, condividono il primo posto in classifica con i loro 9 punti, frutto di un percorso fatto fin qui di sole vittorie. Sia i nerazzurri che i rossoneri...

E proprio la grande recita dell'Olimpico aveva catturato l'attenzione dele dell'. Proprio il club nerazzurro aveva pensato a Tijani, qualche contatto anche con gli agenti del ragazzo che ...Come se poi ce ne fosse bisogno, in una gara che vedeprime in classifica e una sosta per le nazionali che anziché stemperare ha finito solo per innervosire l'attesa. Scopriamo allora ...Preziosi ha poi analizzato il mercato delle possibili candidate allo Scudetto: ' Ilsi è mosso molto bene in estate e lo metto in prima fila. Anche l'ha fatto un mercato importante. ...L'si gode un Lautaro Martinez scatenato e mai così decisivo, i top club non smettono di pensare all'argentino: occhio al super scambioMeno tre giorni al derby di Milano tra, che vedrà molteplici protagonisti attesissimi darsi battaglia, per la conquista della vetta della classifica. Tra i nerazzurri, l'uomo del momento è sicuramente Lautaro Martinez, ...

Inter-Milan, i minuti giocati dai giocatori convocati in Nazionale GianlucaDiMarzio.com

Inter-Milan, il derby in quattro mosse La Gazzetta dello Sport

Inter-Milan, manca sempre meno! Giroud è a Milanello e si è allenato in maniera personalizzata. Ecco il piano di Stefano Pioli. PERSONALIZZATO - Olivier Giroud ha dato forfait per gli impegni con la F ...che partiranno dal primo minuto nel derby Manca sempre meno al derby di sabato e per Pioli è quasi arrivato il tempo delle scelte. Sono praticamente obbligate per quanto riguarda la difesa, tra infort ...E proprio la grande recita dell’Olimpico aveva catturato l’attenzione del Milan e dell’Inter. Proprio il club nerazzurro aveva pensato a Tijani, qualche contatto anche con gli agenti del ragazzo che ...