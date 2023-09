Inter | Marotta | ' per il nuovo stadio è una giornata importante'

L'auspicio è che si possa arrivare ad avere questa casa nuova": lo dice l'ad dell'Beppea Sky Sport a margine del Premio Gentleman. L', infatti, oggi ha presentato il progetto del ...Stelle e stelline in una scuola militare di Milano. Il premio Gentleman 2023 è un festival di volti noti del pallone: l'a.d. dell'Beppecon Dimarco e Asllani, Pessina del Monza, Calabria, Leao e Thiaw del Milan, Pavoletti del Cagliari, Fagioli della Juve. Tutti premiati. Era atteso anche Lautaro, l'uomo del miglior ...commentsGiuseppe, ad dell', ha parlato a Sky Sport durante la premiazione del premio gentleman fair play e il premio ricevuto come miglior dirigente Giuseppe, ad dell', ha parlato a Sky Sport ...

Scoppia il caso all'Inter, Marotta e Inzaghi furiosi Calcio mercato web

Serata speciale con tanti protagonisti della Serie A, da Marotta a Galliani che ricorda Berlusconi. Videomessaggio di Lautaro, impegnato con l’Argentina ..."Uno stadio è un contenitore di emozioni, ha dalla sua un grande senso di appartenenza, chiaro che tutti i club ne vogliano avere uno. Su questo ci sta lavorando Antonello, oggi è stata una giornata i ..."Mi dispiace, lo reputo un bravissimo ragazzo e un grande professionista. Non posso entrare nel merito perché non conosco quello che è successo, quindi è evidente che non mi sbilancio. Fa parte delle ...