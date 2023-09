Inter | Inzaghi si prepara a far male al Milan | scelto l’attacco – Sky

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Simoneha le idee chiare per l’assetto offensivo della sua. L’allenatore nerazzurro ha individuatoda schierare contro il. TANDEM – Pochi dubbi per Simone, almeno per quanto riguardada schierare in. Nella maxi sfida di San Siro, in programma sabato prossimo, molto probabilmente vedremo di nuovo Marcus Thuram e Lautaro Martinez. La coppia d’attacco, che nelle precedenti partite di campionato ha fatto faville, proverà a faranche aldi Stefano Pioli. Marko Aranutovic, intanto, scalpita per essere protagonista anche nell’, dopo esserlo stato con la maglia dell’Austria. Per l’attaccante austriaco, probabilmente, ci sarà spazio nel ...

Resta una minaccia pendente sulla difesa del Milan , che da quando c'èsulla panchina dell', soffre terribilmente gli inserimenti a sorpresa dei nerazzurri. Forse a partita in corso, ......di Lubiana in Slovenia ci sarebbe già un'intesa di massima per tornare proprio all'con un ... L'ex capitano nerazzurro sarebbe quindi entusiasta di entrare nello staff di Simonecome ...Presentazione del match QUI- Unico in forse Alexis Sanchez. Simonedovrebbe affidarsi al consueto modulo 3 - 5 - 2 con Sommer tra i pali e una difesa a tre composta da Darmian, ...... ma non per questo meno funzionali all'idea di gioco di. Ecco allora che in estate uno dei ... Calciomercato, il Liverpool vuole Barella: 70 milioni sul tavoloCosì 'fichajes.com' rilancia l'...

Inter, pochi dubbi di formazione. Acerbi recuperato, Inzaghi aspetta i sudamericani fcinter1908

Frattesi quasi certamente non partirà titolare nel derby di sabato, nonostante la prestazione straordinaria in Azzurro contro l’Ucraina, dove è esplosa tutta la sua voglia di giocare. Resta una minacc ...Considerando l’investimento fatto dall’Inter in estate e il rendimento in Nazionale, sembra complicato lasciare Davide in panchina. La coppia con Barella funziona, Calha è intoccabile in mezzo, Mkhita ...Idee chiare per il tecnico che vuole, però, verificare lo stato di forma dei giocatori andati con le rispettive Nazionali.