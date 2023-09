Inter | Dumfries l' arma segreta di Simone Inzaghi | perché il Milan trema

(Di mercoledì 13 settembre 2023) «è la nostra grande stella. È davvero il nostro miglior giocatore in questo momento». A pronunciare queste parole di grande effetto, per Denzel, è stato un campione come Rafael van der Vaart, centrocampista olandese ex giocatore di Ajax, Real Madrid e Tottenham. Uno che al pallone dava del tu e che sa riconoscere i campioni., infatti, sta avendo un inizio di stagione sfavillante e neanche lui ora vuole nascondersi. «Io cerco di essere importante», sono state le sue parole dette dopo la vittoria, da protagonista, della “sua” Olanda sull'Irlanda 2-1, per le qualificazioni a Euro2024. E lo stesso Denzel sa di esserlo. «L'anno scorso il mio inizio non è stato così buono. Volevo iniziare la stagione in modo diverso e diventare più costante: questo è il mio obiettivo». Proposito che gli sta riuscendo alla grande ...

ItEcco la probabile formazione dell'per il derby con il Milan: Sommer; Bastoni, de Vrij, Darmian; Dimarco, Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella,; Laurato Martinez, ThuramLautaro stagione ...Da punto interrogativo a esclamativo, cosìsi è preso l'. Con la casacca del club l'ex PSV in questa prima parte di stagione ha fornito un assist contro il Monza e ha trovato la via del ...In testa c'è come prevedibile l'a quota 36 grazie ai vari Dimarco e, seguita dal Napoli e dal Verona entrambe a quota 28. Mattatori Di Lorenzo (11), Mario Rui (13), Lazovic (10 da ...Andiamo, dunque, a vedere la probabile formazione dell'con la presenza, dal primo minuto, del centrocampista azzurro. Sommer; Bastoni, de Vrij, Darmian;, Mkhitaryan, Calhanoglu, ...

Sky - Inter, Appiano si riempie: Dumfries e De Vrij arrivano oggi. Mkhitaryan certo di una maglia dal... Fcinternews.it

'Libero' svela questo retroscena: Dumfries è stato ad un passo dall'addio in estate. Inzaghi ha poi bloccato tutto ...Mancano ormai pochi giorni a quello che si preannuncia come un infuocato derby. Inter e Milan, che si affronteranno tra loro sabato 16 settembre, si trovano infatti al momento appaiate in testa alla c ...Un calciomercato che ha in parte rivoluzionato la rosa dell’Inter, tra partenze eccellenti e arrivi altrettanto ... Si tratta di Bastoni, Dumfries, Nicolò Barella, Lautaro Martinez e il nuovo arrivato ...