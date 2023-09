Inter | Dumfries l' arma segreta di Simone Inzaghi | perché il Milan trema

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 13 settembre 2023) «è la nostra grande stella. È davvero il nostro miglior giocatore in questo momento». A pronunciare queste parole di grande effetto, per Denzel, è stato un campione come Rafael van der Vaart, centrocampista olandese ex giocatore di Ajax, Real Madrid e Tottenham. Uno che al pallone dava del tu e che sa riconoscere i campioni., infatti, sta avendo un inizio di stagione sfavillante e neanche lui ora vuole nascondersi. «Io cerco di essere importante», sono state le sue parole dette dopo la vittoria, da protagonista, della “sua” Olanda sull'Irlanda 2-1, per le qualificazioni a Euro2024. E lo stesso Denzel sa di esserlo. «L'anno scorso il mio inizio non è stato così buono. Volevo iniziare la stagione in modo diverso e diventare più costante: questo è il mio obiettivo». Proposito che gli sta riuscendo alla grande ...