Insegue la Convivente Armato di Coltello | Arrestato 30enne Dopo Averla Picchiata

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Teramo - Un drammatico episodio si è verificato nel centro della città quando un trentenne ha inseguito la suadi unbrutalmente aggredita in casa con uno stendibiancheria. L'uomo è stato successivamentedalla polizia con l'accusa di tentate lesioni, aggravate dall'uso dell'arma. I fatti si sono svolti all'incirca a mezzanotte, e l'allarme è stato dato da alcuni residenti che hanno sentito le urla provenire dalla strada. L'uomo aveva con sé uncon una lama di 33 centimetri. Nonostante l'aggressione precedente in casa, la parte lesa ha scelto di non presentare denuncia per le lesioni causate dall'utilizzo dello stendibiancheria. Il giudice Emanuele Ursini ha convalidato l'arresto del trentenne, ma ...