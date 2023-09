Inps | pensioni di anzianità anticipate assorbono 56% totale della spesa

Il restante 4% dei pensionati è titolare di rendite INAIL ogestite da altri enti. Nel 2022 le prestazioni pensionistiche previdenziali dell'hanno assorbito quasi il 92% della spesa ...Sono 432.888 le persone andate in pensione con Quota 100, secondo il Rapporto annuale. Dopo le quasi 380 mila uscite nel triennio 2019 - 2021, altre 51 mila sono uscite nel 2022 ...per, a ...... confluito indal 2003), volo e telefonici nel quinto piu' alto della distribuzione. E quanto ... seguite da vecchiaia eal superstite. Le prestazioni assistenziali (agli invalidi civili e ...anticipate Un altro dato significativo riguarda i 315 miliardi in trattamenti pensionistici erogati dall'. Più della metà della spesa è stata assorbita dalleanticipate e di ...

Inps: per gli uomini il reddito della pensione è superiore del 36% rispetto alle donne TGCOM

Italia dei divari: alle donne pensioni più povere, gli operai vivono meno dei dirigenti Today.it

Roma, 13 set. (Labitalia) – I trattamenti previdenziali, ovvero le pensioni di anzianità/anticipate, vecchiaia, invalidità e superstite, assorbono il 92% della spesa pensionistica dell’Inps, mentre qu ...Il Rapporto annuale sul lavoro pubblico dell’INPS evidenzia variazioni significative nei redditi dei dipendenti pubblici in Italia, con particolare attenzione al settore dell’istruzione. Da report ...Lo sottolinea l’Inps nel suo rapporto annuale. LE PENSIONI ASSORBONO IL 92% DELLA SPESA I trattamenti previdenziali, ovvero le pensioni di anzianità/anticipate, vecchiaia, invalidità e superstite, ...