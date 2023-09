(Di mercoledì 13 settembre 2023) (Adnkronos) – L'nel nostroè al, il 61%, con i lavoratori dipendenti 'driver' di questo cambiamento. Ma questi dati non possono far dimenticare idel. E' quanto sottolinea il XXII Rapporto, relativo all'anno 2022, presentato oggi alla Camera. Dopo gli sconvolgimenti causati dalla crisi pandemica, che ha determinato una forte contrazione economica, il mercato del lavoro italiano si è trovato ad affrontare ulteriori sfide di portata significativa. E la risposta c'è stata, in termini di tasso di, che attualmente raggiunge il 61%,, segnalando una forte capacità di ripresa del nostro, ...

... Micaela Gelera , in occasione della presentazione a Montecitorio del XXII Rapporto Annuale dell'. Il tasso di" rileva il Rapporto " attualmente raggiunge il 61% segnalando una forte ...... Micaela Gelera , in occasione della presentazione a Montecitorio del XXII Rapporto Annuale dell'. Il tasso di" rileva il Rapporto " attualmente raggiunge il 61% segnalando una forte ...Roma, 13 set. (Labitalia) " L'nel nostro Paese è al massimo storico, il 61%, con i lavoratori dipendenti 'driver' di ... E' quanto sottolinea il XXII Rapporto, relativo all'anno 2022, ...Il recupero occupazionale post - pandemia è nettamente documentato anche dai datisugli ... Il recupero risulta netto anche esaminando l'intensità disulla base del numero medio di ...

Inps, occupazione a massimo storico 61%, ma restano problemi strutturali Paese Tiscali Notizie

Inps: il tasso di occupazione è ai massimi (61%), ma il sistema previdenziale non regge con i soli contributi Milano Finanza

Il mercato del lavoro italiano, nel 2022, è stato in buona salute e fluido, trainato da un aumento del Pl reale del 3,7% che ha permesso il superamento dei livelli pre-crisi, con un recupero più ampio ...Roma, 13 set. (Labitalia) – Al 31 dicembre 2022 i pensionati in Italia sono circa 16,1 milioni, di cui 7,8 milioni di maschi e 8,3 milioni di femmine. L’importo lordo delle pensioni complessivamente e ...L'occupazione nel nostro Paese è al massimo storico, il 61%, con i lavoratori dipendenti 'driver' di questo cambiamento. Ma questi dati non possono far dimenticare i problemi strutturali del Paese. E' ...