INPS | il reddito da pensione degli uomini supera del 36% quello delle donne

(Di mercoledì 13 settembre 2023) I pensionati italiani nel 2022 erano circa 16,1 milioni, invariati rispetto al 2021 per una spesa di quasi 322 miliardi. Lo si legge nel Rapporto annuale dell’dal quale emerge che glipur essendo circa il 48% del totale concentrano il 56% della spesa, ovvero 180,4 miliardi contro i 141,5 erogati alle. Per glil’importo annuale medio è di circa 23.182 euro, per il 36% circa...

...nel primo quintile di(16 anni di speranza di vita) e chi era nel quintile didal Fondo dirigenti (Inpdai) con 20,9 anni. Alle pensioni anticipate oltre la metà della spesa L'...E' quanto emerge dal rapporto annuale dell'che sottolinea come la differenza nella speranza di vita sia di cinque anni tra chi era nel Fondo lavoratori dipendenti nel primo quintile di(...... l'età, l'istruzione, il, il sesso biologico e il temperamento del bambino. Leggi anche › Vietato licenziare i neo papà: l'chiarisce le novità del decreto già in vigore Una ...... che saranno contattate in automatico tramite una lista. Proprio come la social card. Siamo, ... questa misura sarebbe dedicata a chi usa maggiormente l'auto senza guardare al. Insomma, si ...

Per gli uomini importo annuale medio 23.182 euro, per le donne 16.994. A 67 anni, nel primo quintile la speranza di vita è di 16 anni, 20,9 nell'ultimo se Inpdai (ANSA) ...Dati riferiti al 2022 pubblicati nel rapporto annuale dell’istituto nazionale di previdenza sociale che sul piano economico-patrimoniale, chiude l’esercizio con un risultato positivo pari a 7.146 mili ..."Per le donne le differenze sono minori, ma comunque importanti - sottolinea l'istituto - una residente in Campania nel primo quinto della distribuzione del ...