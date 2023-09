Inps | a fine 2022 pensionati circa 16 | 1 mln | importo lordo erogato a 322 mld

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Roma, 13 set. (Labitalia) - Al 31 dicembrein Italia sono16,1 milioni, di cui 7,8 milioni di maschi e 8,3 milioni di femmine. L'delle pensioni complessivamente erogate è di 322 miliardi di euro. E' quanto emerge dal XXII rapporto, relativo all'anno, presentato oggi alla Camera dei Deputati. Il monte dei redditi e delle retribuzioni, corrispondente all'imponibile previdenziale, ha sfiorato neli 650 miliardi con un incremento dell'8% rispetto al 2019. In particolare, risulta aumentato - rispetto al 2019 - il monte retributivo dei dipendenti: +37,2 miliardi per l'insieme dei dipendenti privati e più 7,4 miliardi per i dipendenti pubblici. Significativa anche la crescita dei parasubordinati: ...

Alladel 2022 , ha sottolineato nella sua relazione il commissario straordinario dell', Micaela Gelera, i pensionati in Italia erano 16,1 milioni . Un numero di poco superiore a quello del ...... trasferita dall'Inpgi all', e dell'aggiornamento dei valori relativi alle immobilizzazioni ... il patrimonio netto passa da 11.764 milioni di inizio esercizio a 23.221 milioni alladel 2022."Alladel 2022, i pensionati in Italia erano 16,1 milioni, un numero di poco superiore a ... Il 96% dei pensionati percepisce una pensione, con un reddito lordo mensile medio pari a 1.687 euro ......nel 2022 si registra una flessione del 3% delle nuove prestazioni previdenziali riconducibile in gran parte al calo dei pensionamenti anticipati dovuto alladell'effetto - Quota 100. Ma l'...

Inps, a fine 2022 pensionati circa 16,1 mln, importo lordo erogato a ... Utilitalia

Italia dei divari: alle donne pensioni più povere, gli operai vivono meno dei dirigenti Today.it

Roma, 13 set. (Labitalia) - Al 31 dicembre 2022 i pensionati in Italia sono circa 16,1 milioni, di cui 7,8 milioni di maschi e 8,3 milioni di femmine. L’importo lordo delle pensioni complessivamente e ...Roma, 13 set. (Labitalia) – I trattamenti previdenziali, ovvero le pensioni di anzianità/anticipate, vecchiaia, invalidità e superstite, assorbono il 92% della spesa pensionistica dell’Inps, mentre qu ...Il 96% dei pensionati percepisce una pensione Inps con un reddito lordo mensile medio pari a 1.687 euro; quello degli uomini è pari a 1.969 euro, risultando il 38% più alto di quello delle donne ...