Inps | a fine 2022 pensionati circa 16 | 1 mln | importo lordo erogato a 322 mld

Leggi su forzearmatenews

(Di mercoledì 13 settembre 2023) (Adnkronos) – Al 31 dicembrein Italia sono16,1 milioni, di cui 7,8 milioni di maschi e 8,3 milioni di femmine. L’delle pensioni complessivamente erogate è di 322 miliardi di euro. E' quanto emerge dal XXII rapporto, relativo all'anno, presentato oggi alla Camera dei Deputati. Il monte dei redditi e delle retribuzioni, corrispondente all’imponibile previdenziale, ha sfiorato neli 650 miliardi con un incremento dell’8% rispetto al 2019. In particolare, risulta aumentato – rispetto al 2019 – il monte retributivo dei dipendenti: +37,2 miliardi per l’insieme dei dipendenti privati e più 7,4 miliardi per i dipendenti pubblici. Significativa anche la crescita dei parasubordinati:...