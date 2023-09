Inondazioni in Libia | Derna prima e dopo le alluvioni

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Le immagini satellitari mostrano la citta' diindall'altoleche hanno messo in ginocchio l'est del Paese. Almeno 2.300 persone sono morte a causa di un'ondata d'...

"Il mio pensiero va alle popolazioni delladuramente colpite da violenti piogge che hanno provocato allagamenti e, causando numerosi morti e feriti, come anche ingenti danni". Lo ha detto Papa Francesco nell'udienza generale ...A seguito delle devastantiche hanno colpito la, un team di emergenza di Medici senza frontiere (Msf), composto da medici e logisti, è partito per Derna, nella regione orientale della Cirenaica. L'équipe di ...Le immagini satellitari mostrano la citta' di Derna indall'alto prima e dopo leche hanno messo in ginocchio l'est del Paese. Almeno 2.300 persone sono morte a causa di un'ondata d'acqua che ha devastato la citta' costiera, lasciandone ...Il "mare scarica costantemente decine di corpi", ha detto Hichem Abu Chkiouat, ministro dell'Aviazione civile nell'amministrazione che governa laorientale, aggiungendo che la ricostruzione ...

Alluvione in Libia, inondazioni a Derna: si temono 20mila morti e 10mila dispersi Sky Tg24

Inondazioni in Libia, solo a Derna si rischiano 10mila morti. “La città spazzata via, corpi ovunque” QUOTIDIANO NAZIONALE

In seguito alla tragica alluvione che ha colpito la Libia orientale, l'Italia è emersa come attore chiave nella risposta internazionale alla crisi.Roma, 13 set. (askanews) - Le impressionanti immagini riprese dai satelliti di Planet Labs PBC mostrano la città di Derna, nella Libia orientale, prima e dopo ...Mercoledì, 13 settembre 2023 Home > aiTv > Il Papa su Libia e Marocco: "Il Signore dia la forza di riprendersi" Città del Vaticano, 13 set. (askanews) - A conclusione dell'udienza generale in Piazza S ...