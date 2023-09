Inghilterra | Southgate | “Maguire è un pilastro della squadra | chi lo fischia sbaglia”

(Di mercoledì 13 settembre 2023) L’allenatore dell’Garethha condannato i fischi e gli sfottò rivolti a Harry, dopo l’autogol nella sfida amichevole vinta 3-1 contro la Scozia, definendoli “ridicoli”. Il difensore del Manchester United è vittima di prese in giro da parte di tifosi dei Red Devils e non per le sue prestazioni non sempre brillanti. “Non ho mai conosciuto un giocatore trattato in questo modo, né dai tifosi scozzesi, né dai nostri commentatori, esperti, chiunque essi siano. Chi lo prende in giro e lo” ha detto. “è bravo – continua il ct – e il suo autogol è stato sfortunato ed è conseguenza del trattamento che riceve. Abbiamo vinto una grande partita, lui ha giocato un ruolo importante lì dietro. E’ un ...

L'allenatore dell'Inghilterra Gareth Southgate ha condannato i fischi e gli sfottò riservati dai tifosi al difensore della nazionale Harry Maguire, definendo "ridicole" le contestazioni incessanti al ...Maguire ha segnato un autogol nella partita vinta dall'Inghilterra per 3-1 sulla Scozia ed è finito nuovamente nel mirino della critica ...