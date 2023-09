Infortuni | Borghi Az-Iv | ' sì a riforma | pronti a fare la nostra parte'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Roma, 13 set. (Adnkronos) - "Tutti noi non dovremo mai dimenticare lo sguardo di Kevin Laganà, quel video agghiacciante: ‘se dico treno, spostatevi'. Uno sguardo che ci responsabilizza a capire bene cosa può e devela politica. Serve una politica che sappia elevarsi, che sappia affrontare nel merito le questioni. Lo sforzo unitario di oggi va in questa direzione". Lo dice il presidente del Gruppo Azione-Italia Viva-Renew Europe al Senato Enrico, intervenendo in aula al Senato durante le dichiarazioni di voto sulla mozione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e annunciando il voto favorevole del gruppo. "Abbiamo tre vie. Prima quella legislativa: se c'è dare lo si faccia in fretta e bene, siamola. Nella stagione dei lavori ...