Infortunati Roma | suona l’allarme per Mourinho | tutte le novità

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Tiene banco il capitoloin casa. In vista della sfida contro l’Empoli,dovrebbe recuperare Dybala, ma attenzione a tutti gli aggiornamentipotrà contare sulla presenza di Dybala in vista dell’imminente sfida della 4^ giornata contro l’Empoli. L’attaccante argentino, di fatto, ha ripreso ad allenarsi con la squadra, e salvo clamorosi colpi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.comle Notizie della Serie A.

Dopo le partenze di Cheddira e Folorunsho, nel reparto offensivo si sono giài nuovi arrivati Menez e Diaw. Lo riporta Tuttosport. Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli ..., Mou pensa al debutto di Evan Ndicka per sostituire Mancini Visti i problemi che hanno colpito anche la retroguardia, Mou pensa al possibile inserimento di Evan Ndicka come titolare nella gara ...Due giocatori, Gianluca Mancini dellae Matteo Politano del Napoli, hanno lasciato il ritiro ... Spalletti ha convocato Riccardo Orsolini del Bologna per sostituire i giocatori. La sua ...Nessun errore, quanto piuttosto un momento decisamente poco fortunato per lae per lo Special ... complici soprattutto quei giocatori che sono tuttorao che stanno recuperando dai ...

Roma, tra nazionali e infortuni a Trigoria si allenano in quattro! Corriere dello Sport

Roma, emergenza infortunati: Mourinho lavora solo con Belotti e Azmoun Fantacalcio ®

Mourinho nasconde della Roma. In attesa dei Nazionali, l’allenatore portoghese non è ancora certo di quanti calciatori avrà a disposizione per la partita di domenica sera contro l’Empoli. Tra oggi e d ...Nuovo colpo di scena in casa Milan: ecco le ultimissime riguardo gli infortunati, c’è una nuova assenza per i rossoneri. Salta il derby con l’Inter, adesso è ufficiale. C’è un nuovo problema in casa M ...Mourinho blinda la Roma, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. In attesa del rientro di tutti i nazionali – l’ultimo a raggiungere Trigoria sarà Leandro Paredes, impegnato ieri sera in ...