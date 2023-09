Incontro tra Putin e Kim Jong-un | “Aiuteremo la Corea a costruire satelliti” Pyongyang | “Noi con Mosca nella lotta all’imperialismo”

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Vladimirha bisogno di munizioni per continuare a mettere pressione sull’esercito ucraino, Kim-un aspira a potenziare e migliorare la propria batteria di missili capaci di trasportare anche testate nucleari. È per questo che il luogo scelto per lo storicotra il presidente russo e il dittatore delladel Nord ha una forte connotazione simbolica: il cosmodromo di Vostochny, in Russia, dove è presente anche un sito di assemblaggio e lancio di razzi. Se dell’esito del bilaterale, durato più di due ore, i due leader non parleranno, qualche indicazione è arrivata dalle dichiarazioni precedenti al meeting, sia da parte del portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, che dallo stesso Kim-un: collaborazione economica, militare, sulle esplorazioni spaziali sono i temi affrontati. Ma ...

Vladimir Putin ha bisogno di munizioni per continuare a mettere pressione sull'esercito ucraino, Kim Jong-un aspira a potenziare e migliorare la propria batteria di missili capaci di trasportare anche ...