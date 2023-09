Incidente in una fabbrica di polvere da sparo nel Chietino | 3 morti

(Di mercoledì 13 settembre 2023) su Tg. La7.it - Esplosione in unadida, 3Una esplosione si sarebbe verificata alla Sabino Esplodenti di Casalbordino , in provincia di Chieti, per ...

Nel 2020 in un altropersero la vita 3 operai. Secondo quanto appreso dai residenti della zona è stata sentitaforte esplosione. Chiuse al traffico le strade di collegamento alla ...L'ultimomortale in Abruzzo che ha riguardato fabbriche o depositi di materiale pirico ... nel 1992 era morto il 48enne Bruno Molisani, ucciso dall'innesco dispoletta, e nel 2009 due ...... sono 11 i dispositivi che verranno installati in giro per la città, dopo l'ennesimostradale in cui è rimasta coinvoltadonna in bicicletta. Si aggiungono ai 18 già attivi e ai 2 che ......in un altropersero la vita tre operai . L'azienda del vastese non è nuova a queste tragedia: nella stessa fabbrica nel 1992 era morto il 48enne Bruno Molisani , ucciso dall'innesco di...

Roma, incidente sull'Ostiense: un morto in scontro auto-moto Adnkronos

Incidente ciclista Milano, in gravi condizioni la 55enne investita da un'auto lungo il Naviglio Corriere Milano

Nel 2020 in un altro incidente persero la vita 3 operai. Secondo quanto appreso dai residenti della zona è stata sentita una forte esplosione. Chiuse al traffico le strade di collegamento alla ...Casalbordino. Una esplosione si sarebbe verificata pochi minuti fa alla Sabino Esplodenti di Casalbordino, per cause ancora in corso di accertamenti. Secondo le prime informazioni fornite dal 118 ci s ...VERONA - E’ stato condannato a un anno e dieci mesi, con la sospensione condizionale della pena, e con la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per ...