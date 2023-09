Incidente ferroviario a Brandizzo | ci sono 4 nuovi indagati | sono dirigenti della Sigifer

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Ciquattroper la tragedia ferroviaria alla stazione dinella qualemorti 5 operai travolti da un treno mentre lavoravano sui binari, intorno alle 23.50 di mercoledì 30 agosto. Secondo quanto si è appreso nella serata di mercoledì, la Procura di Ivrea ha iscritto nel registro deglianche 4, l’azienda di Borgo Vercelli per cui lavoravano le vittime. Anche per loro l’ipotesi di reato è omicidio colposo plurimo e disastro. Fino a oggi gli unici dueerano il tecnico di Rfi, Antonio Massa, 48 anni, e il caposquadra, Andrea Girardin Gibin, ...

A questo proposito non possiamo non ricordare le vittime dell'di Brandizzo, nel Torinese, costato la vita a cinque operai investiti da un treno". Per ripristinare la stazione, ...

Ci sono quattro nuovi indagati per la tragedia ferroviaria alla stazione di Brandizzo nella quale sono morti 5 operai travolti da un treno mentre lavoravano sui binari, intorno alle 23.50 di mercoledì ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Incidente treno Brandizzo, indagati salgono a 6: coinvolti anche 4 dirigenti Sigifer ...Lunedì 18 settembre alle 19, davanti alla stazione ferroviaria di Brandizzo, avrà luogo una commemorazione in ricordo delle cinque vittime dell'incidente del 30 agosto. (ANSA) ...