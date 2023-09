Incidente alla Sabino Esplodenti | almeno tre morti nella fabbrica di fuochi d’artificio

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Una esplosione si sarebbe verificata pochi minuti fadi Casalbordino, in Abruzzo, per cause ancora in corso di accertamenti. Secondo le prime informazioni fornite dal 118 ci sarebbero delle vittime, tre finora quelle accertate. Anche nel dicembre del 2020 istessa azienda furono tre. L’esplosione nel 2020 Anche nell’esplosione che si verificò nel dicembre del 2020di Contrada Termin ci furono tre vittime. Lasmaltisce e recupera polvere da sparo da bonifiche e si trova a Casalbordino, in provincia di Chieti. L’ultimomortale in Abruzzo che ha riguardato fabbriche o depositi di materiale pirico risale allo scorso febbraio quando un uomo ...

