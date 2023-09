Impeachment di Biden | le chance che riesca e che effetto avrà sulle presidenziali

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Lo Speaker della Camera, il repubblicano Kevin McCarthy, ha annunciato di aver chiesto alle commissioni della Camera dei Rappresentanti l’apertura formale di un’indagine dicontro Joeper presunte complicità e benefici finanziari derivanti dagli affari conclusi governi stranieri dal secondogenito del presidente, Hunter. Di cosa è accusatoDa quando hanno ottenuto la maggioranza alla Camera lo scorso gennaio, i repubblicani hanno cominciato a nutrire sospetti nei confronti die di suo figlio sostenendo che fossero impegnati in uno schema di vendite di influenza. Un documento dell’FBI risalente al 2019 accusava l’ex vice di Barack Obama di aver spinto l’Ucraina a licenziare il suo principale procuratore per fermare un’indagine su Burisma, la compagnia petrolifera e di gas naturale nel cui ...

I repubblicani hanno annunciato che il presidente statunitense Joe Biden è ufficialmente sotto inchiesta e rischia l'impeachment. Da chiarire il coinvolgimento del presidente Usa nei rapporti commerci ...Negli Stati Uniti è la messa in stato di accusa di un presidente. Contro Joe Biden è stato annunciato l'avvio della procedura ...