Impallomeni | «Milan senza Tomori perde tanto Inter più solida»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Lo scontro traci sarà questo sabato. Il derby crea tantissima attesa, Stefanoè curioso di una sfida e lo dice su TMW Radio. SFIDE –ha dubbi: «moltissimo il. I duelli decisivi saranno con Pulisic e Theo Hernandez. Mi intrigano i duelli a centrocampo. L’appare piùe consapevole rispetto al nuovo. Sono curioso di sapere come i nerazzurri lavoreranno per fermare l’ondata e l’urto di Loftus Cheek e Reijnders. Questi due potrebbero mettere in discussione le certezze dell’-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in ...