Immissioni in ruolo e supplenze | Valditara | “Significativo miglioramento | il 79% delle nomine è andato a buon fine | l’anno scorso solo il 47% La strada da fare è ancora lunga”

(Di mercoledì 13 settembre 2023) L'indirizzo intrapreso dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sotto la guida di Giuseppericeve l'approvazione degli italiani. Secondo un recente sondaggio di SkyTg24, la riforma del voto in condotta è appoggiata dal 76% degli intervistati, mentre l'introduzione del docente tutor gode del favore del 66%. L'articolo .

'Per quanto riguarda lein, sappiamo che c'era un contingente decurtato e rimaneggiato più volte dall'USR Lazio ', esordisce la sindacalista. ' Dal punto di vista abbiamo registrato ...Il Ministro stabilizzi il personale precario a partire dagli insegnanti di sostegno e faccia lein, solo così la scuola può funzionare", conclude Fracassi.Per il futuro i posti che sono occupabili dalle futurein, con i prossimi concorsi legati al Pnrr, 'sono sicuramente una quota minima rispetto alla platea di questo precariato ormai -...... quali rinunce al conferimento di incarico a tempo determinato rinunce alleinda graduatoria di merito; accoglimento di domande di assegnazione provvisoria o utilizzazione ...

Immissioni in ruolo e supplenze, Pascarella (Flc Cgil): “Nel Lazio diversi insegnanti non hanno trovato il posto che gli era stato assegnato. Ancora problemi con il sistema” [VIDEO] Orizzonte Scuola

Immissioni in ruolo e supplenze, Vannini (Uil Scuola): “In Campania, malgrado i progressi, le criticità rimangono” [VIDEO] Orizzonte Scuola

Per limitare la presenza dei contaminanti ambientali, preciosa Sorbo, è cruciale combattere l’inquinamento: «Per il mercurio, nello specifico, sono state attuate molte misure che hanno portato a ...Personale precario: nonostante la disponibilità di quasi 200 posti vacanti, il ministero ha autorizzato solo 109 immissioni in ruolo, poco più del 50%. Ancora più eclatante la situazione del personale ...In Emilia Romagna si riparte con 13.960 insegnanti di sostegno. Gli studenti con disabilità certificata saranno circa 22.000 (+4,5%) ...