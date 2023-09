(Di mercoledì 13 settembre 2023)di relax perBlasi eMuller . La coppia si è concessa un weekend alle terme, in Toscana, insieme a Isabel e Chanel Totti. Presente anche il fidanzato di quest', Cristian ...

Vacanza di relax perBlasi eMuller . La coppia si è concessa un weekend alle terme, in Toscana, insieme a Isabel e Chanel Totti. Presente anche il fidanzato di quest'ultima, Cristian Babalus , ormai ben ...Blasi ein Toscana anche con la piccola Isabel ma Francesco Totti ...Weekend di coppiaBlasi eMuller dopo un'estate d'amore hanno approfittato di un lungo fine settimana per un po' di sano relax in Toscana. Con loro hanno portato la coppia formata da ...Amore a gonfie vele perBlasi eMuller , mentre a Hollywood stanno impazzando dei rumors bomba che alludono a un flirt (già smentito) tra la giovanissima Jenna Ortega e Johnny Depp . ...

Ilary Blasi alle terme in Toscana con Bastian Muller e le figlie TGCOM

Ilary e Bastian, l'ultima vacanza prima della grande battaglia Corriere dello Sport

Il settimanale Chi ha fotografato Ilary Blasi insieme al compagno Bastian Muller e alle figlie Chanel e Isabel durante l’ennesimo weekend di ...Spettacolo Firenze - 12/09/2023 12:39 - Guarda chi sta godendo di un lungo weekend rilassante in Toscana! È Ilary Blasi, in compagnia del suo compagno Bastian Muller e delle ...Ilary Blasi ha trascorso il weekend fuori Roma col compagno Bastian Muller e le figlie Chanel e Isabel Totti. Si è goduta il relax delle terme toscane e lo ha fatto tra micro bikini e accessori ...