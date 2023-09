Il video del tornado in Libia? FAKE!

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Ci avete segnalato uncondiviso da alcune testate giornalistiche sia online che, a quanto ci dite, nei telegiornali. Qui potete vedere ilin questione usato dalla redazione di La7, in un servizio dal titolo: Post alluvioni in: situazione senza precedenti Ilcondiviso, come potete vedere in questo screenshot, mostra une un fulmine: Facendo però una ricerca più approfondita, abbiamo scoperto che questoè presente su internet da ben prima dell’alluvione che ha colpito lacausando numerose vittime. @rtsarovDamage in Coastal Town ##CoastalTown ? original sound – RTsarovNon siamo sicuri da quale agenzia, fonte o profilo ...

L'incontro è cominciato con la consueta stretta di mano, come testimoniato dalfatto ...si è svolta presso l'ingresso principale dell'edificio di assemblaggio e collaudo dei veicoli di lancio...Il Cremlino ha condiviso undell'arrivo di Kim Secondo la televisione russa, Putin sta ora mostrando a Kim le strutturecosmodromo di Vostochny. PrimaMedia ha riferito che a Kim verrà ...L'epicentrosisma ha colpito i villaggi più remoti e fragili dell'Alto Atlante dove già vivere ... Ora Macron corre ai ripari in serata con unche vuole spegnere una polemica nata proprio ...Guarda iLe notizie per approfondire Gli approfondimenti delle notizie di Finanza e Risparmio sono l'elemento distintivo di Mercati+, la sezione premiumSole 24 Ore. Qui per scoprire come ...

VIDEO | Gli effetti del cantiere di piazza Pia: "Lavoro diminuito del 70%. Così rischio di chiudere" RomaToday

Christian De Sica, show al matrimonio della figlia: il video è esilarante La7

Il commissario tecnico Spalletti ha tenuto una conferenza stampa dopo la partita Italia-Ucraina 2-1. Ha iniziato ringraziando tutti i presenti e ha parlato della vittoria, sottolineando la tensione e ...Dopo l'attacco alle Torri Gemelle anche la Nfl decise di fermarsi in segno di rispetto. Non era successo nemmeno dopo l'assassinio di JFK. Appena si tornò a giocare, una tragedia evitata fece debuttar ...Oltre ad aumentare il coinvolgimento del pubblico di riferimento ... come potrebbero essere la stesura di un articolo per il blog o la creazione di un video per un social media; al contrario, è molto ...