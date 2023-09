“Il salario minimo non regge” | l’esperto spiega punto per punto perché oggi in Italia è inapplicabile

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Con la ripresa dei lavori parlamentari riprendono anche le strumentalizzazione della sinistra sul tema del. La legge resta tra gli argomenti in agenda dell’Aula della Camera per il mese di ottobre, dopo la sospensiva votata a Montecitorio prima della pausa estiva. Nella riunione didella conferenza dei capigruppo non è stata fissata una data precisa per l’esame dell’Aula. Da Pd e M5S, che intanto si destreggiano fra piazza e raccolte di firme, sono arrivati gli allarmi e diktat preventivi sul fatto che “il governo non può più scappare” o “cercare stratagemmi”. In realtà, si attende la proposta del Cnel, cui il governo ha rimandato gli approfondimenti sul tema. Il presidente Renato Brunetta hato che sarà di una “proposta plurale”, anticipando che guarderà al tema salariale nel suo ...

Per ricostituire l'alleanza che porta avanti la battaglia sulmanca solo il Movimento 5 stelle, che non ha ancora deciso su quale candidato puntare.Il Partito Democratico della Provincia di Catania risponde all'appello della segretaria Elly Schlein con l'iniziativa 'Territori militanti' i circoli scendono in campo., sanità pubblica, Pnrr, autonomia differenziata, servizi pubblici essenziali, sono questi i termi cardine attorno ai quali la segreteria provinciale insieme con i circoli ha costruito ...Non si parla di. Piuttosto, la definizione usata da Forza Italia nella proposta di legge alternativa a quella della centrosinistra è "retribuzione equa". Presentato lo scorso 25 luglio e pubblicato ...L'aula della Camera esaminerà la proposta di legge sulnel prossimo mese di ottobre. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio, che ha approvato il programma di lavoro dell'Assemblea per i mesi di settembre ed ottobre. ...

La versione di Giorgia Meloni: “Riforme anche senza la sinistra”. E sul salario minimo: “Contraria a pasticci” la Repubblica

Speranzon (FdI): "Grazie a Governo economia italiana cresce, altro che salario minimo e superbonus" La7

Roma, 13 set. (Adnkronos) - "Azione insieme alle altre opposizioni. ha ottenuto la calendarizzazione della legge sul salario minimo per il prossimo mese di ottobre. Basta rinvii, il governo non si tir ...Roma, 13 set. (Adnkronos) – “L’opposizione continua con la sua furia demagogica sul salario minimo, come se un tratto di penna migliorerebbe i salari bassi in Italia. E’ una trappola che tendono ai la ...Se ci fosse una tempestività dei rinnovi si creerebbe un circolo virtuoso». Per quanto riguarda il delicato tema del salario minimo legale Graziani sottolinea che la Cisl teme che possa innescare una ...