Il ruolo dell’Intelligenza artificiale nei nuovi iPhone e come verrà gestita la funzionalità Salute

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Diciamoci la verità. Da quando Apple ha sdoganato l’app, è diventato sempre più indispensabile per gli utenti di diversi device (dagli smartphone, passando soprattutto per gli smartwatch) avere un monitoraggio delle proprie funzioni vitali attraverso i dispositivi elettronici. È ad Apple, probabilmente, che dobbiamo lo sdoganamento di questi sistemi di automonitoraggio (diventati, con il tempo, sempre più precisi). Anche nel corso dell’ultimo Apple Event del 12 settembre ci sono state delle buone ragioni per affidarsi ancor di più a questo tipo di strumentazione: trae Apple Watch, infatti, la casa di Cupertino ha fatto ulteriori passi in avanti nella gestione dell’app. Che, adesso, potrà contare anche su strumenti basati sull’intelligenzaper migliorare le sue performance. LEGGI ANCHE ...