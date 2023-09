Il Psg ufficializza il passaggio di Verratti all' Al-Arabi

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di mercoledì 13 settembre 2023) "Orgoglioso di aver giocato per il Paris Saint-Germain per oltre un decennio" PARIGI (FRANCIA) - "Grazie Marco, sarai per sempre una leggenda del PSG". Inizia così il comunicato cheildi Marcodalla formazione parigina all'Al-, compagine del campionato qatariota