(Di mercoledì 13 settembre 2023) Chiusura inper ildel gas. Sulle quotazioni pesano i timori per gli scioperi dei lavoratori di alcuni impianti di Gnl in Australia. Gli operatori del settore guardano anche alla ...

Chiusura in netto rialzo per ildel. Sulle quotazioni pesano i timori per gli scioperi dei lavoratori di alcuni impianti di Gnl in Australia. Gli operatori del settore guardano anche alla prolungata manutenzione dei ......FineWoven è composto al 68% da materiali riciclati e genera una quantità di emissioni diserra ... iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max aldi 69 . Wallet MagSafe in FineWoven I ......ripiega leggermente ildel petrolio, con il brent che torna appena sotto i 92 dollari al barile - siamo comunque ai massimi da dicembre dello scorso anno. Risale invece di oltre il 6% il...I listini sono appesantiti dalle utility ( - 1%), con ildelche torna a salire. Ad Amsterdam le quotazioni guadagnano il 3% a 35,7 euro al megawattora. Vendite anche sull'industria, la ...

Il prezzo gas chiude in netto rialzo a 36,8 euro - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Gas, lo sciopero che ha fatto alzare il prezzo WIRED Italia

La Borsa di Milano (-0,36%) chiude debole, in linea con gli altri listini europei. Sui mercati resta l'incertezza per le decisioni della Bce sul fronte del rialzo dei tassi. (ANSA) ...Chiusura in netto rialzo per il prezzo del gas. Sulle quotazioni pesano i timori per gli scioperi dei lavoratori di alcuni impianti di Gnl in Australia. Gli operatori del settore guardano anche alla p ...Bene anche il Nasdaq a +0,52%. Tra le materie prime, forti variazioni positive per il prezzo del Gas alla borsa di Amsterdam; il quale, con una variazione percentuale pari a +6,48%, registra un prezzo ...