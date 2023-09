Il prezzo della benzina sale sopra i 2 euro al litro | ma il governo dorme

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Sono lontani i tempi in cui esponenti del, a partire dal vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, assicuravano che in caso dial didei 2sarebbero intervenuti. Il taglio delle accise non arriva, nonostante i rincari che proseguono sui carburanti. Per il momento l’esecutivo pensa solo a un bonusda 150rivolto alle persone con redditi più bassi. Anche se negli ultimi giorni si è affacciata anche l’ipotesi di un ritorno dello sconto sulle accise, magari rimodulato rispetto a quello introdotto dalDraghi. Fatto sta che di fronte ad aumenti record, con ilin modalità self che in diverse regioni ha ...