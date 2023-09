Il Pd verso il sostegno a Marco Cappato alle suppletive a Monza | lunedì il termine per le liste

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Il Partito democraticoil. Secondo quanto trapela dall’Adnkronos, la decisione non è ancora del tutto definita ma la strada sarebbe aperta. Del resto, i tempi sono ormai stretti: entropomeriggio scade ilper il deposito delle. Asi voterà il 22 e 23 ottobre per eleggere un senatore in quello che è il seggio lasciato vacante da Silvio Berlusconi, l’ex presidente del Consiglio e leader di Forza Italia morto lo scorso 12 giugno. A sfidareci sarà Adriano Galliani, attuale amministratore delegato delcalcio, in quello che è considerato un seggio blindato per il ...

La Russia ha dimostrato che può prosperare senza ildell'Occidente, accentuando l'...i loro stretti scambi e guideranno la partnership strategica di coordinamento globale tra i due paesi......Nord nella realizzazione e nel lancio di satelliti nello spazio e Pyongyang ha offerto "... la Corea del Sud ha segnalato il lancio missili balistici da parte di Pyongyangil Mar del ...Roma, 13 set. " Il Pdila Marco Cappato alle suppletive a Monza. A quanto viene riferito, la decisione non sarebbe del tutto definita ma la strada sarebbe aperta. Del resto, i tempi sono ormai stretti. ...La call veloce , introdotta nell'ambito della procedura di reclutamento straordinario per scorrimento delle GPS prima fascia, ha permesso di nominare in ruolo 2.442 docenti sui posti ...

Docenti di sostegno, oltre 13 mila assunti in ruolo, 2400 con la call veloce. Per le supplenze si va verso i 100 mila posti in deroga Orizzonte Scuola

Il Pd verso il sostegno a Marco Cappato alle suppletive a Monza ... Il Fatto Quotidiano

I recenti episodi criminali di Caivano (Napoli) "hanno portato all'attenzione dell'opinione pubblica ciò che è perfettamente noto da decenni: per un verso l'esistenza di vaste aree di povertà, emargin ...Roma, 13 set. (Adnkronos) - Il Pd verso il sostegno a Marco Cappato alle suppletive a Monza. A quanto viene riferito, la decisione non sarebbe del tutto definita ma la strada sarebbe aperta. Del resto ...Arrivano i dati ufficiali da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito per quanto concerne le immissioni in ruolo e le nomine delle supplenze docenti per il 2023/2024. Ecco i numeri del sostegn ...