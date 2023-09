Il Papa su Libia e Marocco | Il Signore dia la forza di riprendersi

A conclusione dell'udienza generale in Piazza San Pietro,Francesco ha ricordato le popolazioni die Marocco colpite negli ultimi giorni da una tempesta e dal terremoto."Il mio pensiero va alle popolazioni della- ha detto - duramente ...Le Acli " in una nota diffusa nel pomeriggio " "esprimono vicinanza alla, colpita dalle inondazioni dopo il crollo di due dighe nella regione della Cirenaica che hanno ...più volte ribadito...Francesco ha invece chiesto 'una mano amica' alle organizzazioni internazionali per intervenire in aiuto della. Anche il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, parlando di '...Al, " profondamente rattristato ", si sono uniti " i sentimenti di sincera partecipazione al ... Dall'Italia è atterrata inla squadra annunciata dal vicepremier e ministro degli Esteri ...

Libia, il dolore del Papa per la tragedia provocata dalle inondazioni Vatican News - Italiano

"Il mio pensiero anche va al nobile popolo marocchino, che ha sofferto questi terremoti: preghiamo per il Marocco, per gli abitanti, che il Signore gli dia la forza di riprendersi dopo questo ...Papa Francesco al termine dell’udienza generale odierna ha pregato per le popolazioni colpite dalle alluvioni in Libia, causando oltre 6.000 morti, e dal terremoto in Marocco, che ha causato oltre ...Le Acli – in una nota diffusa nel pomeriggio – "esprimono vicinanza alla Libia, colpita dalle inondazioni dopo il crollo di due dighe nella regione della Cirenaica che hanno causato la morte di oltre ...