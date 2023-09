“Il pane aumentato del 57% in 10 anni | gli stipendi dei docenti diminuiti del 4%” | attrarre i giovani all’insegnamento? Incrementate le retribuzioni

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Ieri è stata la giornata del rapporto OCSE 2023 che ha evidenziato, in realtà confermato, una serie di problemi legati all'istruzione e al corpo docente in Italia. Che glideiitaliani, soprattutto se confrontati con quelli degli altri Stati, siano bassi e che la classe docente ha una età media non certole, non diciamo nulla di nuovo. Insomma, non c'era bisogno dell'OCSE per scoprirlo. L'articolo .

... continua Schlein, 'si lancia in attacchi all'opposizione che di certo non porteranno ilin tavola a chi non ce l'ha, non abbasseranno il costo della benzina che con loro è, non ......proposta sul salario minimo si lancia in attacchi allopposizione che di certo non porteranno ilin tavola a chi non ce lha, non abbasseranno il costo della benzina che con loro e', non ...I prezzi dei generi alimentari e dei prodotti di prima necessità, come carne, latte,, frutta e ... Non so voi, ma ho idea che il prezzo di tutto siae mi serve una prova concreta di ...... dice ancora Korbut, portano con sé prezzi di produzione e di trasporto (i secondi, sono cresciuti di 1/3 da inizio anno) maggiori, che si riflettono nei prezzi al dettaglio - ildel ...

È aumentato in Germania il Rdc - ItaliaOggi.it Italia Oggi

Aumenti fino al 18% sul costo finale nel settore della panificazione il Bollettino

L’aumento di 23 centesimi di ogni pasto coperto dal Comune Amag Mobilità attiverà il servizio di scuolabus già da oggi ...Federconsumatori punta il dito sugli incrementi registrati in provincia nei beni di prima necessità "Da 95 euro la settimana siamo passati a 115, utenze escluse. Le famiglie fanno sempre più fatica".Pane e pasta, evidenza la Cia, sono aumentati rispettivamente del 32% e del 39%, tuttavia nel 2022 il grano tenero veniva valutato, in media, fino a 42 euro al quintale, oggi appena 25, mentre il ...