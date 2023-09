Il nuovo sguardo della Nazionale di Spalletti

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Probabilmente Lucianose le aspettava diverse, forse migliori, queste prime due partite passate a bordo campo a guidare laitaliana di calcio. Si era immaginato migliore senz'altro il debutto: 1-1 contro la Macedonia del nord, quella stessa squadra che il 24 marzo 2022 aveva reso reale l'incubo peggiore dell'Italia calcistica, l'esclusione dal secondo Mondiale di fila. Una delusione ancor peggiore perché arrivata dopo la sborniavittoria dell’Europeo a Wembley contro l’Inghilterra. Avrebbe voluto vincere subito, segnare una cesura netta con quello che era stato prima di lui, quellache arrancava, stanca e consumata, in campo, che faceva una fatica enorme a trovare quell'armonia necessaria a ogni squadra per esprimersi quantomeno in modo decente. C'ha impiegato oltre novanta minuti. ...