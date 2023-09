(Di mercoledì 13 settembre 2023) Non è una novità assoluta e inaspettata. L’ipotesi di far emergere ciò che è contenuto all’interno delleditorna alla ribalta, dopo che l’aveva proposta qualche anno fa (quando era al governo) la Lega di Matteo Salvini. E anche Fratelli d’Italia l’aveva inserita tra le promesse elettorali. Il governo sta valutando, secondo quanto riporta il CorriereSera, i tempi e i modi per realizzare questo. L’intenzione è di far emergere il contenuto delledigarantendo solamente il pagamento di una aliquota ridotta. Così facendo verrebbero fuori diversi miliardi di contanti e di oggetti di valore accumulati in Italia e all’estero. Il governo pensa a un...

Piano casa del governo Meloni cosa prevede Come cambiano regole per case in affitto e di proprietà conPiano casa governoPiano casa governo Meloni eedilizio ...... assessore all'urbanistica, non ci sta e replica a RomaToday: 'L'ufficioè stato riaperto ... a lavori all'impianto di condizionamento e altri ne seguiranno, dalla videosorveglianza a un...In spalla spicca ilbiglietto per entrare a Venezia ('Ticket di 5 euro per chi vuole entrare ... Nel taglio medio spicca la Legge di Bilancio ('Manovra, la Lega ci riprova col'). Nel fondo ...Nuove regole e tasse per case in affitto con decreto appositoedilizio in decreto dedicato Novità per case con revisione Testo Unico Edilizia Nuove regole e tasse per case in affitto ...

Il nuovo condono della destra è sulle cassette di sicurezza LA NOTIZIA

La sanatoria su contanti e valori, il nuovo scontro sui migranti e le ... Corriere della Sera

A lanciare la notizia di una nuova voluntary disclosure o sanatoria sui contanti e i valori non dichiarati al fisco, in gran parte nascosti nelle cassette di sicurezza delle banche è il Corriere della ...Novità in arrivo dal governo Meloni sui contratti di locazione e sulle case di proprietà. Ecco quali sono le modifiche.Che abusi edilizi si possono sistemare adesso con le nuove leggi, i condoni e le sentenze ... Ma occhio, perché solo quelli piccoli si possono sistemare o condonare. Quindi, quali sono quelli che ...