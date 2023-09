Il martirio degli ultimi nella Cirenaica dimenticata

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Niente a volte è più ingannevole della geografia. Stretta tra Bengasi e Tobruk, negli anni Novanta Derna mi apparve scendendo dall’altopiano verso il mare alla fine di una gola fatta first appeared on il manifesto.

..."un predatore che esce dalla tana a caccia di successo" in una forma estrema quasi di, ... indubbiamente godibile il raccontosforzi per portare a termine l'atto sessuale: "Eravamo due ......di un futuro migliore per tutta la comunità e come recita la targa posta sul luogo del" [... riconoscendo il grande significato patriotticoaspri combattimenti ingaggiati con i tedeschi ...Doveva assistere alle sevizie per dare alla fine un parere medico sulle condizioni di salute dei prigionieri e sulle capacitàstessi di continuare il. Alla fine non ha più resistito e ...... durante la beatificazione dei coniugi Józef e Wiktoria e dei loro sette figli: Stanisawa, Barbara, Wadysaw, Franciszek, Antoni, Maria e il più piccolo, venuto alla luce nel momento deldi ...

Don Eugenio Leoni martire della libertà e della carità: la ... L'Altra Mantova

I beati martiri della famiglia Ulma. Card. Semeraro: "Oggi è un ... Servizio Informazione Religiosa

Prato, 12 settembre 2023 - Domenica 17 settembre torna la " Coppa 29 Martiri di Figline di Prato ", giunta alla sua edizione numero 59. La classica del ciclismo pratese, che celebra la memoria storica ...Danlami è stato bruciato vivo il 7 settembre nella diocesi Kafanchan in Nigeria. Il parroco (sfuggito all'attentato) aveva scritto per Tempi ...Il romanzo Scritto da un ex studente del collegio Gallio, il libro ripercorre la storia di due giovani migranti fuggiti dalla Turchia col sogno di aprire un’attività a Milano, approdati poi a Como.