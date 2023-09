Il laser italiano che aiuta i malati di sclerosi multipla

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Si tratta del dispositivo che, frutto delle nanotecnologie, hato anche Djokovic a tornare il Campione di sempre. Si chiama Taopatch e nasce da un'idea di un'azienda veneta che, unica al mondo, lo produce. Lo studio, condotto su venti pazienti, evidenzia un aumento dei livelli di vitamina D e conferma miglioramenti nell'equilibrio e una maggiore forza nella presa degli arti superiori già ottenuti in altri studi precedenti. I benefici su Novak Djokovic sono evidenti, ma ora arriva anche uno studio che dimostra come la sua applicazione migliori l'equilibrio nei pazienti affetti da malattie di carattere neurodegenerativo. Ilindossabile Taopatch, è balzato agli onori delle cronache per aver permesso al campione serbo di risolvere i suoi problemi fisici, eliminando i dolori che lo tormentavano, e di tornare ad alti livelli, tanto da vincere la ...