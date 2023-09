Il dramma di Jovanotti | ' Operazione sbagliata | ora ho una gamba più corta'

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Lorenzo parla del brutto incidente a Santo Domingo ai microfoni di Rai 2: 'Adesso sono come Garrincha e Pantani, sicuramente in buona compagnia'

Lorenzo parla del brutto incidente a Santo Domingo ai microfoni di Rai 2: 'Adesso sono come Garrincha e Pantani, sicuramente in buona compagnia'Soccorso sul posto,ha riportato la frattura della clavicola e del femore ed è stato sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza che, però, non sembra essere andato nel migliore dei ...A raccontare il retroscena è stato lo stesso, ospite del programma radiofonico di Radio2 "Non è un paese per giovani" , condotto da Tommaso Labate e Massimo Cervelli. "Una caduta da ...'Un piccolo progresso al giorno, e ogni volta che passo da casa ritrovo il motivo per essere grato - ha scritto ancora- . Il mio vecchio Otto è pieno di acciacchi ma sembra sapere tutto di ...

Dopo l'incidente in bicicletta in Repubblica Dominicana, Jovanotti racconta come sta dopo l'intervento subito alla gamba. Ospite alla trasmissione di RaiRadio2 svela: «Adesso ho la gamba più corta di ...