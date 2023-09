Il daytime di Amici 23 potrebbe andare in onda solo da Gennaio 2024 | il motivo

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Sempre meno giorni ci separano dall’inizio di23. La prima puntata della nuova edizione del talent show condotto da Maria De Filippi partirà da domenica 24 settembre 2023, dalle ore 14 su Canale 5. Sappiamo che verrà registrato anticipatamente e che la puntata andrà inquindi in differita. In queste ultime ore però, è emersa una nuova indiscrezione che riguarda23 ed in particolare ilpomeridiano. Scopriamo che cosa dice il rumor.23, nientefino a? Sul web si stanno susseguendo diverse voci di corridoio che spiegano che il tradizionale, ovvero la striscia pomeridiana giornaliera che accompagna i telespettatori di23 fino alla vera e propria puntata ...

Quando inizia23 e il suoLa data di inizio è il 24 settembre 2023 come sempre su Canale 5 insieme a Maria De Filippi. La registrazione della prima puntata avverrà alcuni giorni prima, creando grande ...Siamoe quindi sarà molto bello lavorare insieme in armonia gioia e soprattutto con tanta ... Ringrazio anche il nostro capitano Angelo Mellone, direttore dell' intrattenimento deldi Rai1,...Ma di chi si tratta Per scoprire qualcos'altro su questa vicenda, carilettori, dovremmo ... insieme a noi, tutte le news della nuova fortunata soap delpomeridiano di Canale 5.Cosa avrà in mente Per scoprirlo, carilettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le ... insieme a noi, tutte le news della soap 'regina' delpomeridiano di Canale 5.

Il daytime di Amici 23 in onda solo da gennaio 2024 Visto TV

Ecco quando inizia Amici 23, retroscena sul daytime: in onda nel 2024 Blog Tivvù

Cresce la paura per l'assenza di uno dei programmi più amati della televisione italiana: ecco cosa sta succedendo ...Cambio programmazione per Terra Amara nel daytime autunnale di Canale 5. L'appuntamento con la soap opera turca che sta appassionando il pubblico italiano subirà delle modifiche con il ritorno in ...Cambio programmazione per Amici 2023/2024 nel daytime di Canale 5. L'appuntamento con il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi riprenderà da domenica 24 settembre nella fascia del primo ...