... sia nel mercato europeo che in quello internazionale, ile la Regione del Veneto si sono uniti per fondare ilArts , un centro all'avanguardia situato sull'incantevole isola di San ...IlArts , la cui direzione didattica è stata affidata a Sara Tirelli , nasce per portare l'Italia in prima linea sul fronte della Realtà Estesa , un settore che proprio negli ultimi ...IlArts, la cui direzione didattica è stata affidata a Sara Tirelli, nasce per portare l'Italia in prima linea sul fronte della Realtà Estesa, un settore che proprio negli ultimi anni ...IlArts, la cui direzione didattica è stata affidata a Sara Tirelli, nasce per portare l'Italia in prima linea sul fronte della Realtà Estesa, un settore che proprio negli ultimi anni ...

Il CSC Immersive Arts: il primo polo in Europa per le Arti Immersive si trova a Venezia | Culture Culture

CSC Immersive Arts, a Venezia il centro unico in Europa Agenzia ANSA

Il CSC Immersive Arts vuole diventare un centro di formazione riguardante le Arti Immersive. Unendo teoria e partica, il Polo ha l’obiettivo di diventare un punto di riferimento nel settore ...Un polo unico in Europa dedicato alle arti immersive, il CSC ha lanciato nell'isola di San Servolo di Venezia Immersive Art, sostenuto dalla regione Veneto.Per la prima volta in Europa un centro interamente dedicato alle arti immersive approda in Italia, più precisamente sull'isola di San Servolo a Venezia, frutto di un accordo di programma siglato un an ...